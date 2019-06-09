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GGG нокаутпен жеңіске жетті

Алғашқы раундтарда Головкиннің қарсыласының күшін сынап, байқап жүргендей көрінген болатын.

Сурет : Қазақстан Бокс Федерациясы9 Маусым 2019, 09:34

Қазақстандық боксшы Геннадий Головкин қарсыласы Стив Роллсты төртінші раундта құлатып тастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алғашқы раундтарда Головкиннің қарсыласының күшін сынап, байқап жүргендей көрінген болатын. Ал үшінші раундтың жартысынан бастап ол айқын шабуыл жасап, канадалықты тізе бүктірді.

Нокаут сәтінің видеосын тамашалыңыздар:

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С победой, GGG! ⠀ Бывший чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса, сообщает корреспондент @Vestikzgram. ⠀ Поединок состоялся в промежуточном весе (до 74,4 килограммов) и стал главным событием вечера бокса, который прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В раунде GGG отправил Роллса в нокаут. ⠀ Напомним, этот поединок стал для Головкина первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN. В конце апреля казахстанец объявил о расставании с Абелем Санчесом, с которым работал с 2010 года. К этому поединку казахстанца готовил новый наставник Джонатан Бэнкс. ⠀ #GGGалға #GGGalga #GGGbizbirgemyz #GGGмывместе #GGG​​ #Golovkin​​ #GGGBoxing​​ #GGGPromotions​​ #DAZN​​ #MSG​​ #NYC​​ #KAZ​​ #boxing​ #бокс​​ #Головкин​​ #GolovkinRolls​​ #GGGvsRolls​​ #ГоловкинРоллс​​​ #GGGRolls​​ #USA​​ #США​​ #Kazakhstan​​ #Казахстан​​ #Vestikz​

Публикация от Vestikz (@vestikzgram) 8 Июн 2019 в 8:15 PDT


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