Желіде Корей түбегіндегі жарылыстың видеосы жарияланды

Шекаралас Кесон қаласындағы корейаралық байланыс орталығының жарылысы видеоға түсіп қалған, деп хабарлайды zakon.kz.

Видеоны Оңтүстік Кореяның Қорғаныс министрлігі таратқан.

Dramatic video from South Korea's Ministry of National Defense showing North Korea blowing up the liaison office with South Koreahttps://t.co/HIMAMG16uE pic.twitter.com/Vn6CCbG9tZ