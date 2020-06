Майк Помпео Твиттердегі жазбасында Елбасыға қазақ тілінде саулық тіледі

АҚШ-тың Мемлекеттік хатшысы Майк Помпео Нұрсұлтан Назарбаевты тегтеп, Твиттерде жазба жариялады, деп хабарлайды zakon.kz.

Ол Елбасыға аурудан тезірек айығып кетуін тіледі.

Майк Помпео Елбасыға арнап ағылшынша жазған бұл жазбасының соңына "aman bolynyz" деген қазақша сөзді де қоса кетіпті.

I wish Kazakhstan’s First President Nursultan Nazarbayev a full and speedy recovery from COVID-19. These are challenging times for our countries. Together, I am confident we will defeat this disease. Get well soon and aman bolynyz! pic.twitter.com/rZuRbqmE2N