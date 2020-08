Тихановская Беларусьтен кетті

Беларусь президенттігінен үміткер Светлана Тихановская ел аумағынан шығып кетті. Бұл туралы Twitter-де Литва сыртқы істер министрі Линас Линкявичюс жазды, деп хабарлайды zakon.kz.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0