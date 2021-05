ЕО жетекшілері Лукашенко режиміне санкция салуға келісті

Еуроодақ жетекшілері Беларуське санкция салуға келісті. Атап айтқанда, белорус авиациясына одақтың 27 мемлекетінің әуе кеңістігін пайдалануға тыйым салынады, деп хабарлайды zakon.kz centralasian.org-ке сілтеме жасап.

Еуроодақ кеңесі ресми мәлімдемесінде барлық авиатасымалдаушыларды Беларусь аумағынан ұшпауға шақырған.

