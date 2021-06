Женевада Байден мен Путиннің кездесуі аяқталды

16 маусымда Женевада АҚШ президенті Джо Байден мен Ресей президенті Владимир Путин кездесті. Екеуі президент ретінде алғаш рет кездесіп отыр. Байден мен Путин кездесуі Мәскеу мен Вашингтон арасындағы қарым-қатынас нашарлаған тұста өтті, деп хабарлайды zakon.kz centralasian.org-ке сілтеме жасап.

VIDEO: U.S. President Biden and Russian President Putin shook hands at the opening of their daylong summit in Geneva, amid spiraling tensions and low expectations.



