АҚШ-тың ең көне банкі ресейлік бағалы қағаздарға инвестициялауды тоқтатты

Bank of New York Mellon Ресейдегі кейбір операцияларын тоқтатты. Үкіметтің санкциялары, сондай-ақ бұл шешім банктің пайдасына әсер етеді. Бірінші тоқсанда ол 100 миллион долларға қысқарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Америкалық Bank of New York Mellon банкі өз сайтында Украина төңірегіндегі жағдайға байланысты Ресейдегі кейбір операцияларын тоқтататынын хабарлады.

BNY Mellon Ресейдегі жаңа банк операцияларын тоқтатады және ресейлік бағалы қағаздарды сатып алудағы инвестициялық қызметті тоқтатады. Біз олардың тәуекелдерін басқару үшін сақтау және есеп жүргізу қызметтерімізге тәуелді халықаралық клиенттермен жұмыс істеуді жалғастырамыз. BNY Mellon мәлімдемесі

BNY мәліметінше, үкіметтің санкциялары, сондай-ақ бұл шешім компанияның кірісіне әсер етеді: бірінші тоқсанда ол 100 миллион долларға қысқарады. Сондай-ақ банк Украинаға гуманитарлық көмек көрсету үшін 1 миллион доллар бөлетінін мәлімдеді.

BNY Mellon – активтерді басқару және бағалы қағаздарға қызмет көрсету секторындағы әлемдік көшбасшылардың бірі.

Корпорация 2007 жылы 1 шілдеде Американың ең көне банкі Bank of New York және Mellon Financial Corporation бірігуінің нәтижесінде құрылды. BNY Mellon клиенттерінің арасында депозитарлық қолхат бағдарламалары бар көптеген ресейлік компаниялар бар.