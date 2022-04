The National Interest: Қазақстан ауқымды реформаларды жүзеге асыруға кіріседі

АҚШ-тың беделді The National Interest журналында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Еуразиядағы құбылмалы жағдай Қазақстанның дамуын бәсеңдетпейді» (Turbulence Across Eurasia Will Not Slow Kazakhstan’s Progress) атты мақаласы жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.