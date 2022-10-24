Александр Бублик ATP рейтингісіндегі өз орнын сақтап қалды
Кәсіпқой теннисшілер қауымдастығы (ATP) әлемдегі үздік ойыншылар рейтингін жаңартты, деп хабарлайды Prosports.kz.
Қазақстан құрамасының көшбасшысы Александр Бублик 38-орынды сақтап қалды. Ал Денис Евсеев бір сатыға төмендеді. Тимофей Скатов, Дмитрий Попко, Бейбіт Жұқаев, Григорий Ломакин мен Александр Недовесов рейтингтегі позициясын жақсартты.
ATP рейтингі. 24 қазан
1 (0). Карлос Алькарас (Испания) – 67302
2 (0). Рафаэль Надаль (Испания) – 58103
3 (0). Каспер Рууд (Норвегия) – 56004
4 (0). Даниил Медведев (Ресей) – 51555.
5 (0). Стефанос Циципас (Грекия) – 50356
6 (0). Александр Зверев (Германия) – 48607
7 (0). Новак Джокович (Сербия) – 43208
8 (0). Андрей Рублев (Ресей) – 36859
9 (+1). Феликс Аугер-Алиасс (Канада) – 331510
10 (-1). Тэйлор Фритз (АҚШ) – 3195
…38 (0). Александр Бублик (Қазақстан) – 1095
…146 (+12). Тимофей Скатов (Қазақстан) – 395
…234 (0). Михаил Кукушкин (Қазақстан) – 227
…279 (-1). Денис Евсеев (Қазақстан) – 180
…314 (+1). Дмитрий Попко (Қазақстан) – 158
…331 (+1). Бейбіт Жұқаев (Қазақстан) – 146
…865 (+4). Григорий Ломакин (Қазақстан) – 16
…870 (+3). Александр Недовесов (Қазақстан) – 15