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Александр Бублик ATP рейтингісіндегі өз орнын сақтап қалды

АТР рейтингі Сурет: Instagram/bublik
Тағы бір Қазақстан теннисшісі Тимофей Скатов тізімде 12 позицияға көтеріліп, әлемнің 146-шы үздік теннисшісі атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кәсіпқой теннисшілер қауымдастығы (ATP) әлемдегі үздік ойыншылар рейтингін жаңартты, деп хабарлайды Prosports.kz.

Қазақстан құрамасының көшбасшысы Александр Бублик 38-орынды сақтап қалды. Ал Денис Евсеев бір сатыға төмендеді. Тимофей Скатов, Дмитрий Попко, Бейбіт Жұқаев, Григорий Ломакин мен Александр Недовесов рейтингтегі позициясын жақсартты.

ATP рейтингі. 24 қазан

1 (0). Карлос Алькарас (Испания) – 67302

2 (0). Рафаэль Надаль (Испания) – 58103

3 (0). Каспер Рууд (Норвегия) – 56004

4 (0). Даниил Медведев (Ресей) – 51555.

5 (0). Стефанос Циципас (Грекия) – 50356

6 (0). Александр Зверев (Германия) – 48607

7 (0). Новак Джокович (Сербия) – 43208

8 (0). Андрей Рублев (Ресей) – 36859

9 (+1). Феликс Аугер-Алиасс (Канада) – 331510

10 (-1). Тэйлор Фритз (АҚШ) – 3195

…38 (0). Александр Бублик (Қазақстан) – 1095

…146 (+12). Тимофей Скатов (Қазақстан) – 395

…234 (0). Михаил Кукушкин (Қазақстан) – 227

…279 (-1). Денис Евсеев (Қазақстан) – 180

…314 (+1). Дмитрий Попко (Қазақстан) – 158

…331 (+1). Бейбіт Жұқаев (Қазақстан) – 146

…865 (+4). Григорий Ломакин (Қазақстан) – 16

…870 (+3). Александр Недовесов (Қазақстан) – 15

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