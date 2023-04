Бейжіңдегі ауруханадағы өрт 20-дан астам адамның өмірін қиды

Қытай орталық телеарнасының (CCTV) хабарлауынша, өрт 18 сәуірде жергілікті уақыт бойынша сағат 13:00 шамасында Қытай астанасының батысындағы Бейжің Чанфэн ауруханасының стационарлық бөлімшесінің шығыс қанатында шыққан.



Оқиға орнына жеткен құтқарушылар өртті 30 минут ішінде сөндірді. 2 сағаттан кейін іздестіру-құтқару жұмыстары толығымен аяқталды.

Өрттің шығу себебі анықталуда.

Today, April 18, a Fire at #Beijing Fengtai Changfeng Hospital🏥 Killed 21 People. Only a cold official announcement can be published, and no independent coverage or investigation is allowed. pic.twitter.com/s7FasWX7Jx