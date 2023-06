Мұхитта туристтер мінген батискаф із-түзсіз жоғалып кетті

19 маусымда суға батып кеткен "Титаникке" бара жатқан туристтік сүңгуір қайық радардан жоғалып, ішіндегі адамдармен байланыс үзілгені белгілі болды. Канада мен АҚШ билігі жоғалған батискафты іздеуге кірісті, деп жазды Sky News.

Бортта бес адам, оның ішінде үш турист болған. АҚШ әскерилері екі араның шалғайлығы іздеу жұмыстарын қиындадып жатқанын айтқан. Мамандар қазір судың бетін де, астын да қарап жатыр. Сүңгуір қайықтың ішінде апат болған жағдайда 96 сағатқа дейін тіршілікті қамтамасыз ететін жүйе бар.

OceanGate Expeditions, a company that deploys submersibles for deep sea expeditions, has confirmed that one of its submersibles is missing.



Video previously released shows one of the submersibles they use to view the wreck of the Titanic in the Atlantic.https://t.co/6jSmc8jiHw pic.twitter.com/tkuWRNGnD0