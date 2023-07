Оңтүстік Африкада 10 жылда алғаш рет қар жауды

10 шілде күні Оңтүстік Африка астанасының тұрғындарын таң қалдырып қар жауды. Африка республикасының орталығындағы күтпеген қысқы жауын-шашын суық бағыт салдарынан жауған, деп жазды Africa News.

Синоптиктер ел халқына күн райы өте суық болатынын ескерткен, дегенмен аймақтағы кейбір тұрғындар үшін қар қуанышты жаңалық болды, деп жазады газет.

Қарды өмірінде алғаш рет көрген кішкентай бөбектер мәз-мейрам болды. Бұған дейін өңірде қар 2012 және 1996 жылдары жауған.

Please note that most of our animals have opted to stay in their night rooms today to keep warm 🐾. #JoburgSnow #Joburgzoo pic.twitter.com/ujZXFyWPSY