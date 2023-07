Бритни Спирс кітап жазды

Танымал поп-әнші Бритни Спирс алғаш шығарғалы жатқан кітабына алдын ала тапсырыс қабылдай бастады. Бұл жаңалықты әнші 2023 жылғы 12 шілдеде Instagram желісіндегі парақшасында жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кітап The Woman in Me деп аталады. Кітаптың мұқабасы әншінің кеудесін бүркеп жалаңаш түскен ақ-қара түсті суретімен безендірілген.

"Келе жатыр: менің хикаям, менің шартыммен. Сәті келді. Дайынсыздар ма?", – делінген видеода.





Кітап сатылымға 2023 жылғы 24 қазанда шығады.