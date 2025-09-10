Мәскеуде Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығына арналған концерт өтті
Фото: zakon.kz
Мәскеудегі "Геликон-опера" музыкалық театрында көрнекті қазақ композиторы Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдық мерейтойына арналған "Әлқисса" шығармашылық кеші өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Іс-шараны Алматы облысының әкімдігі мен Қазақстанның Ресейдегі Елшілігі ұйымдастырды.
