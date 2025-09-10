#Қазақстан
Мәскеуде Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығына арналған концерт өтті

10.09.2025 10:47
Мәскеудегі "Геликон-опера" музыкалық театрында көрнекті қазақ композиторы Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдық мерейтойына арналған "Әлқисса" шығармашылық кеші өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шараны Алматы облысының әкімдігі мен Қазақстанның Ресейдегі Елшілігі ұйымдастырды.

Оқи отырыңыз
Президенттің 2024 жылғы Жолдауы: экономиканы әртараптандыру және $150 млрд тікелей инвестиция
11:34, 28 тамыз 2025
Президенттің 2024 жылғы Жолдауы: экономиканы әртараптандыру және $150 млрд тікелей инвестиция
Астанада тұңғыш рет әскери қызметшілер арасында қазақ күресінен әлем чемпионаты өтеді
15:41, 05 тамыз 2025
Астанада тұңғыш рет әскери қызметшілер арасында қазақ күресінен әлем чемпионаты өтеді
Президент мәдениет және өнер қызметкерлерін марапаттау рәсімінде жаңа міндеттерді айқындап берді
13:31, 20 мамыр 2025
Президент мәдениет және өнер қызметкерлерін марапаттау рәсімінде жаңа міндеттерді айқындап берді
