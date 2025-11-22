#Халық заңгері
Әлем

Нигерияда қарулы содырлар 200-ден астам оқушыны ұрлап әкетті

Мектеп, оқушылар, Нигерия, қарулы содырлар, ұрлау, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.11.2025 13:49 Сурет: pixabay
Нигерияда қарулы қарақшылар тобы жекеменшік католик мектебіне басып кіріп, жүздеген оқушыны ұрлап кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кейбір мектеп оқушылары шабуыл кезінде қашып үлгерген. Дегенмен Нигерия христиан қауымдастығы (CAN) рейд кезінде 215 бала мен 12 тәрбиеші ұрланғанын хабарлады, деп жазады CNN 2025 жылдың 21 қарашасында.

Нигер штатындағы CAN филиалының төрағасы, қасиетті әкей Булуса Даув Йоханна ұрланған балалардың ата-аналарымен кездесіп, қауымдастық балаларды аман-есен қайтару үшін үкіметпен және қауіпсіздік қызметтерімен бірлесе жұмыс істеп жатқанын айтты.

Нигер штатының үкіметі Қасиетті Мария мектебіне жасалған соңғы шабуылды айыптап, ұрланған оқушылардың нақты саны әлі нақтыланбағанын мәлімдеді.

Нигер штатының полиция қолбасшылығы жұма күні қауіпсіздік күштері ұрланған студенттерді құтқару үшін осы аймаққа бет алып, ормандарға шолу жүргізетінін айтты.

Қазіргі уақытта Нигерия осал бейбіт тұрғындарды басынып, ақы алу үшін адамдарды жаппай ұрлау мақсатында қарулы топтардың шабуылдауларына ұшырауда. Сондай-ақ, ел діни шабуылдар мен қауымдастықаралық және этникалық алауыздықтан туындаған басқа да зорлық-зомбылық қақтығыстарынан, сондай-ақ жер мен суға қолжетімділіктің шектеулі болуына байланысты фермерлер мен малшылар арасындағы даулардан зардап шегуде.

Бұған дейін Дональд Трамп Пентагонға Нигериядағы ықтимал әскери әрекеттерге дайындалуды тапсырған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
