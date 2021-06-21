Маминнің Парламент палаталарының бірлескен отырысында сөйлеген сөзі - толық мәтін

Биыл Қазақстан экономикасы белсенді түрде қалпына келуде. Бес айдың қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнімнің өсімі 1,6%-ды құрады - Мамин.

21 маусымда ҚР Премьер-министрі Асқар Маминнің Парламент палаталарының бірлескен отырысында сөйлеген сөзінің толық мәтінін primeminister.kz сайты жариялады, деп хабарлайды zakon.kz.

Құрметті Мәулен Сағатханұлы! Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы! Құрметті депутаттар!

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың стратегиялық бағытына және Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев белгілеген міндеттерге сәйкес Үкімет елдің әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша Парламентпен бірлескен тиімді жұмыс жүргізуде.

2020 жыл – халықаралық сарапшылардың бағалауы бойынша соңғы 100 жылдағы ең дағдарыстық кезең болды. Коронавирус пандемиясы әлемдік экономиканың даму жағдайын және оның құрылымын түбегейлі өзгертті.

Сонымен қатар жаңа әлеуметтік-экономикалық үрдістер қалыптасты. Үкімет Қазақстан Республикасының Парламентімен белсенді өзара іс-қимыл жасай отырып, осындай күрделі кезеңде, азаматтар мен бизнесті қолдауға бағытталған аса маңызды шешімдерді дер кезінде қабылдады.

Бұған Қазақстан Республикасының Парламенті орасан үлес қосты. Осы сәтті пайдаланып, Парламенттің қос палатасының барлық депутаттарына сындарлы және нәтижелі жұмыс үшін алғыс айтқым келеді. Ауқымды және уақытылы қолдау шараларын, сондай-ақ контрциклді макроэкономикалық саясатты іске асыру 2020 жылы Қазақстан экономикасының төмендеуін 2,6%-ға дейін, ал негізгі капиталға инвестициялардың азаюын 3,4%-ға шектеуге мүмкіндік берді.

Өткен жылғы күрделі жағдайға қарамастан, жылдық инфляцияның 7,5%, жұмыссыздық 4,9% деңгейінде болуын қамтамасыз еттік. Бұл көрсеткіштер жалпы әлемдік көрсеткіштерге қарағанда айтарлықтай жақсы. Халықаралық резервтер 4%ға өсіп, $94,3 млрд құрады, ал алтын-валюта резервтері 23,1%-ға өсіп, $35,6 млрд құрады. Ұлттық қордың шетелдік валютадағы активтері $58,7 млрд құрап отыр. Әлемдік тауар нарықтарында сұраныс пен баға төмендеу салдарынан сыртқы сауда айналымы $85 млрд деңгейінде қалыптасты, оның ішінде экспорт – $47 млрд және импорт – $38 млрд.

Сыртқы саудада $8,9 млрд деңгейінде оң сальдо сақталды. 2020 жылы мемлекеттік бюджет кірісі трансферттерді есептемегенде жоспарға қарағанда 102,7%-ға орындалды. Республикалық бюджет кірістері 100,3%-ға, ал жергілікті бюджет кірістері 108%-ға орындалды.

Мемлекеттік бюджет шығыстары жоспарға қарағанда 98,2%-ға орындалды. Бұл ретте республикалық бюджет шығыстары 98,3%-ға, ал жергілікті бюджет шығыстары – 99,1%-ға орындалды.

Уважаемые депутаты!

В непростых условиях реальный сектор стал основным фактором стабильности экономики Казахстана. Несмотря на неопределенность в мировой и региональной экономиках обрабатывающая отрасль показала рост на уровне 3,9%.

Впервые с 2004 года доля обрабатывающей промышленности превысила долю горнодобывающей промышленности в ВВП.

Динамичным ростом отличились фармацевтика с увеличением на 47%, готовые металлические изделия – на 20%, машиностроение – на 16%, в том числе автомобилестроение – на 53%, производство вагонов и локомотивов – на 39%.

Ограниченная динамика отмечена в горнодобывающем секторе. Причиной стала необходимость исполнения Казахстаном обязательств по сокращению добычи нефти на 5,4% в рамках договоренностей ОПЕК+. Ввод жилья по стране вырос на 16,8%, составив 15,3 млн кв. м, что обеспечило уверенный рост в строительстве (11,2%) и позволило Казахстану занять первое место среди стран СНГ по вводу нового жилья на человека – 0,81 кв. м.

В сельском хозяйстве наблюдался наибольший рост среди стран ЕАЭС, а также самый высокий показатель за последние 7 лет. Вследствие исполнения обязательств в рамках договоренностей с ОПЕК+ объем добычи нефти в 2020 году составил 85,7 млн тонн по сравнению с 90,5 млн тоннами годом ранее.

В результате восстановления баланса спроса и предложения на мировом рынке, цены на нефть начали постепенно восстанавливаться к концу 2020 года. В рамках индустриализации национальной экономики, в 2020 году реализован 201 проект на сумму 916 млрд тг.

Наибольшее количество проектов реализовано в АПК, металлургии, стройиндустрии, машиностроении, химической промышленности.

Это позволило создать 19 тыс. постоянных рабочих мест. В условиях коронакризиса агропромышленный комплекс стал одним из факторов повышения устойчивости и самодостаточности национальной экономики. В прошлом году объем инвестиций в сельское хозяйство увеличился на 15%, а инвестиции в производство продуктов питания – на 13,5%.

В рамках мер по обеспечению продовольственной безопасности по 29 основным продтоварам реализовано 59 проектов, в том числе 48 молочно-товарных ферм, 3 мясокомбината и 8 птицефабрик, которые произвели продукции объемом более 220 тыс. тонн.

Увеличена численность крупного рогатого скота на 5,6% до 7,8 млн голов, мелкого рогатого скота, лошадей. Намолочено 20,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, качество зерна повышено до 80% – это лучший результат за последние 5 лет.

В Глобальном рейтинге продовольственной безопасности 2020 года Казахстан улучшил свои позиции до 32 места среди 113 стран. В целях масштабной модернизации транспортной инфраструктуры строительными работами было охвачено 9,8 тыс. км автодорог, в том числе 5,8 тыс. км республиканского значения, 4 тыс. км местного значения.

В рамках проекта "Ауыл – Ел бесiгi" проводится модернизация 216 сел, реализовано 992 проекта на сумму 80,6 млрд тг, создано 10 тыс. рабочих мест. В целом до 2025 года планируется модернизировать 3561 село.

Построено 158 школ, 5 214 сел обеспечено мобильным интернетом. Дан старт реализации 51 проекта по газификации в 30 населенных пунктах, что позволило дополнительно охватить газоснабжением 340 тыс. наших граждан. Благодаря этим проектам, доступ населения к природному газу на конец 2020 года составил 53%, планируется увеличить этот показатель до 60% к 2025 году.

В целях улучшения водообеспечения построено и реконструировано 4,5 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения.

Охват населения, обеспеченного доступом к водоснабжению, в городе увеличился до 97,5%, в селе – до 90,1%.

В целях развития орошаемого земледелия восстановлено 813 км оросительных каналов, что дало возможность для введения в оборот порядка 53,5 тыс. га ирригационных земель.

В условиях действия режима чрезвычайной ситуации и ограничительных мер в период пандемии для сохранения социально-экономической стабильности в прошлом году были приняты и реализованы 3 пакета антикризисных мер. Это срочные меры по поддержке населения и бизнеса, оперативные меры по сохранению социально-экономической устойчивости, Комплексный план по восстановлению экономического роста.

Общий объем мер составил 6,3 трлн тг или 9% к ВВП. Из них 1,7 трлн тг направлено на поддержку доходов и занятости населения, 1,6 трлн тг – на поддержку бизнеса в виде льготного кредитования и стимулирование внутреннего спроса, 1,1 трлн тг – на организацию дистанционного обучения, противоэпидемиологические мероприятия и на расходы по обеспечению безопасности, 1,9 трлн тг – на компенсацию потерь доходов республиканского и местных бюджетов.

Благодаря совместной работе с депутатами Парламента был оперативно разработан и принят Закон по вопросам восстановления экономического роста, который включал поправки в 14 кодексов и 71 закон по 9-ти направлениям.

Существенно расширены инструменты льготного кредитования МСБ. Увеличено финансирование оборотного капитала. Предоставлены рефинансирование кредитов на льготных условиях, а также отсрочки по кредитам. Приняты меры по налоговому стимулированию для пострадавших отраслей.

В результате, налоговые послабления получили 700 тыс. предпринимателей на сумму 1 трлн тг, профинансировано 40 тыс. проектов предпринимателей по удешевленной ставке, отсрочки по кредитам получили 80% заемщиков пострадавших отраслей. Мерами занятости было охвачено 1,4 млн казахстанцев. В целом, меры поддержки экономики способствовали сохранению занятости и поддержке деловой активности.

В целях поддержания доходов населения в период введения режима чрезвычайного положения и карантина, оказана социальная поддержка в виде выплат по потере дохода в размере 42 500 тг. Данную соцвыплату получили 4,6 млн человек. 1,1 млн граждан из социально-уязвимых категорий получали поддержку в виде продуктовых наборов. Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране, нами исполнены все социальные обязательства перед населением. Проведена индексация размеров пенсий и государственных пособий на 10-12%.

Обеспечено повышение оплаты труда учителям на 25%, медицинским работникам, а также сотрудникам культуры и архивного дела – на 50%, сотрудникам правоохранительных и специальных служб – от 30 до 70%.

В целях противодействия пандемии, оперативно реализованы комплексные меры по масштабной модернизации системы здравоохранения. Для оказания своевременной медицинской помощи в городах построены 16 инфекционных больниц и 63 амбулаторно-поликлинические организации, реконструировано 3 инфекционных стационара. В целях повышения доступности медицинской помощи, в отдаленных сельских населенных пунктах дополнительно закуплено 100 передвижных медицинских комплексов.

Таким образом, с учетом действующих, их общее количество составило 149 штук, а оснащенность составляет 100%. Охвачено более 2 млн жителей села. Для автопарка службы скорой медицинской помощи приобретено 1 167 ед. автотранспорта. Внедрена мобильная медицина. Количество мобильных бригад достигло 3,7 тыс., оказано более 750 тыс. медицинских услуг. Это сыграло ключевую роль в оказании медицинской помощи больным коронавирусом в домашних условиях. В целях недопущения перебоев с лекарственным обеспечением сформирован 2-х месячный запас препаратов по 38-ми позициям для лечения COVID-19 на сумму более 6 млрд тг для охвата 60 тыс. пациентов в месяц.

Мощность ПЦР-тестов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 3,8 раза до 123 тыс. тестов в сутки. Провакцинировано на сегодня первым компонентом порядка 2,8 млн человек, вторым компонентом – 1,7 млн человек. В прошлом году были установлены дополнительные выплаты медицинским работникам за особые условия труда в период пандемии.

В целом, хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам системы здравоохранения – врачам, медработникам и персоналу, принимавшим непосредственное участие в самоотверженной борьбе с пандемией. Устойчивость национальной экономики отметили ведущие международные кредитные агентства Moody’s, S&P и Fitch Ratings, подтвердившие кредитный рейтинг Казахстана на допандемическом инвестиционном уровне, с позитивным и стабильными прогнозами. По результатам последнего исследования Международного института развития в Рейтинге мировой конкурентоспособности, Казахстан занял 35 место, поднявшись на 7 пунктов.

Улучшены позиции по факторам "Эффективность Правительства", "Эффективность бизнеса", "Экономическая деятельность", "Инфраструктура". Согласно проведенному МакКинзи исследованию, Казахстан занял 7-ое место из 56 стран по уровню устойчивости динамики экономики.

Құрметті депутаттар!

Биыл Қазақстан экономикасы белсенді түрде қалпына келуде. Бес айдың қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнімнің өсімі 1,6%-ды құрады. Экономиканың барлық салаларында оң өсім байқалуда. Республика бойынша өңдеуші өнеркәсібі экономиканың негізгі драйверлерінің бірі болды.

Соның ішінде, машина жасау, химия өнеркәсібі, фармацевтика және жеңіл өнеркәсіп жоғарғы өсімді көрсетті. Құрылыс саласы мен тұрғын үйді пайдалануға беру бойынша өсу қарқыны жоғары. Ауыл шаруашылығында тұрақты өсу қарқыны байқалады. Қызмет көрсету саласында екі ай қатарынан оң өсу серпіні белгіленді.

Бұған септігін тигізген негізі факторлар сауда, байланыс, жылжымайтын мүлікпен операциялар, қаржы және сақтандыру қызметі салалары болды. Өндірістік емес салаларда жоғары инвестициялық белсенділік байқалады, бұл экономиканы әртараптандыру арқылы орнықты әрі сапалы дамуы үшін негіз болады.

Негізгі капиталға инвестициялардың өсімі тау-кен өндіру өнеркәсібін ескермегенде 25,5% құрады. Құрылыс, өңдеу өнеркәсібі, оның ішінде тамақ өнімдері өнеркәсібі, ақпарат және байланыс, ауыл шаруашылығы, сауда, жылжымайтын мүлікпен операциялар және көлік салаларына инвестициялар елеулі өсті.

Азық-түлік қауіпсіздігі деңгейін арттыру жұмысы белсенді жүріп жатыр. 29 негізгі азық-түлік тауарының 11-і 100%-дан аса қамтамасыз етілген, ал 12 тауар бойынша – 80%-дан артық. 6 тауар бойынша импортқа тәуелділік бар. Оны азайту үшін Азық-түлік тауарлары өндірісін ұлғайту бойынша кешенді жоспар іске асырылып жатыр. Биыл 35 сүт-тауарлы ферманы, 2200 гектар бау-бақша, 2 ет комбинатын, 5 құс фабрикасын, 4 балық өндірісі объектісін іске қосу жоспарланған. Сонымен қатар 2022-2023 жылдары тағы 70 сүт-тауарлы фермасын, 4400 гектар бау-бақша, 4 ет комбинатын, 6 құс фабрикасын, 4 балық өндірісі объектісін және 1 қант зауытын іске қосу жоспарланған.

Осының барлығы 2024 жылға қарай негізгі азық-түлік тауарлары бойынша ішкі нарықты толық өзін-өзі қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Биылғы мамырда азық-түлік тауарларының бағасы әлемде жылдық мәнде шамамен 40%-ға өсті, ал Қазақстанда қабылданған шаралардың арқасында азық-түлік инфляциясы 9,3% құрады.

Осы бағыттағы жұмыс одан әрі жалғасатын болады.

2021 жылдың қорытындысы бойынша Үкіметтің алдында экономика өсімін 3,5-4,0% деңгейінде қамтамасыз ету және 1,2 млн адамды жұмыспен қамту шараларын іске асыру міндеті тұр. Бұл халықтың нақты табысын 5% арттыруға мүмкіндік береді. Үкімет сонымен қатар 8 трлн теңгеге 415 инвестициялық жобаны іске асыруды көздеп отыр. 17 млн. шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға беру, 200 мектеп салу және 30 медпункт ашу, 6 мың км автожол жөндеу және салу, халықты ауыз сумен қалада – 98% және ауылда – 91,8% қамтамасыз ету жоспарланған.

Агроөнеркәсіптік кешеннің әлеуетін пайдалану үшін 1 050 км каналды жөндеу жоспарланып отыр, бұл суарылатын жерлерді 78 мың гектарға ұлғайтуға мүмкіндік береді.

Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы! Құрметті Мәулен Сағатханұлы!

Құрметті депутаттар! Депутаттар мен Үкіметтің бірлескен күш-жігерінің арқасында осындай күрделі кезеңде әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты сақтап, экономиканың сапалы дамуы және азаматтардың өмір сүру сапасын арттыру үшін берік негіз жасай алдық. Алдымызда осы көрсеткіштерді одан әрі нығайтып, әлеуметтік-экономикалық сипаттағы жаңа сын-қатерлерді еңсеру міндеті тұр.

Ұлттық экономиканың беріктігі мен тұрақтылығына сын болған күрделі жағдайдан бірлесіп жұмыс істеуіміздің арқасында өттік, бұл болашаққа сеніммен қадам басуымызға мүмкіндік береді.

Осыған орай, Парламент Сенаты мен Мәжілісінің депутаттарына реформалар жүргізу және елдің орнықты дамуын қамтамасыз ету бойынша іс-шаралардың заңнамалық орындалуын қамтамасыз етіп, жедел шараларды қабылдауда қолдау көрсеткендері үшін алғыс айтқым келеді.

Назарларыңызға рахмет!

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