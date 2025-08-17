#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
540.87
632.01
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
540.87
632.01
6.76
Қоғам

Алматыда 10 жастағы бала құрылысы бітпеген көпірге шығып кетті: құтқарушылар көмекке келді

Алматыда 10 жастағы бала құрылысы бітпеген көпірге шығып кетті: құтқарушылар көмекке келді, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2025 12:39 Сурет: Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі
Кешкісін Алматының Алатау ауданында құтқарушыларға үшбұрышты баспалдақ орнатып, биіктен баланы түсіруге тура келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

10 жастағы бала аяқталмаған жаяу жүргіншілер көпіріне шығып, қорқып қалғандықтан, өздігінен түсе алмады.

Құтқарушылар арнайы баспалдақтың көмегімен баланы абайлап жерге түсіріп, онымен қауіпсіздік ережелері жөнінде профилактикалық әңгіме жүргізді.

Еске салайық, бұған дейін Түркістан облысындағы төтенше жағдай туралы хабарлаған едік: бір жасар сәби көшедегі әжетханаға құлап кеткен. Үлкендер өз күштерімен шығара алмаған соң, құтқарушылардың көмегіне жүгінуге мәжбүр болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада екі айда 35 келіден астам есірткі тәркіленді
Қоғам
17:52, Бүгін
Астанада екі айда 35 келіден астам есірткі тәркіленді
18 тамызда Қазақстанның бірқатар өңірінде найзағай, бұршақ және қатты жел күтіледі
Қоғам
17:01, Бүгін
18 тамызда Қазақстанның бірқатар өңірінде найзағай, бұршақ және қатты жел күтіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: