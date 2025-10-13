#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
537.77
622.95
6.65
Қоғам

Павел Дуров заң бұзды ма? Экология министрлігі атышулы видеоға қатысты мәлімдеме жасады

Көлсай, көлдері, Павел Дуров, Экология министрлігі, видео, мәлімдеме , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 20:11 Сурет: gov.kz
Бұған дейін БАҚ пен әлеуметтік желіде Telegram мессенджерінің негізін қалаушы Павел Дуровтың Алматы облысында шомылуға тыйым салынатын Көлсайға түскен сәтінің видеосы жарияланған болатын. Осыған қатысты Экология және табиғи ресурстар министрлігі мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Экология министрлігі аталған дерек бойынша қызметтік тексеріс жүргізіліп, Көлсай-2 көлінің маңында шомылуға тыйым салынғаны туралы ескерту белгілері болмағаны анықталғанын хабарлады. Осылайша Павел Дуровтың бұл әрекетінде құқық бұзушылық белгілері жоқ.

Құзырлы ведомство кездейсоқ орын алған жағдай аумақтың экологиялық тұрақтылығына әсер етпегенін нақтылайды.

"Аталмыш оқиға ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда болу ережелері туралы туристерді жүйелі түрде хабардар етудің маңыздылығын көрсетті. Бұл өз кезегінде Қазақстанның бірегей табиғатын сақтауға, сондай-ақ елдің эко және жауапты туризм бағытындағы тартымдылығын арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар Павел Дуровтың 10 миллионнан астам жазылушысы бар жеке парақшасында жарияланған бейнематериал имидждік сипатқа ие, Қазақстанның табиғи сұлулығын халықаралық аудиторияға паш етті. Мұндай ақпараттық қамту елдің туристік әлеуетін жақсартуға қосылған елеулі үлес", делінген хабарламада.

2025 жылғы 2 қазанда Астанада өткен Digital Bridge халықаралық форумында Telegram мессенджерінің негізін қалаушы Павел Дуров Қазақстанға келуінің себебін айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Павел Дуров Францияда тағы бір тергеуге қатысты
10:25, 29 тамыз 2024
Павел Дуров Францияда тағы бір тергеуге қатысты
Францияда Telegram-ның негізін қалаушы Павел Дуров қамауға алынды
10:48, 25 тамыз 2024
Францияда Telegram-ның негізін қалаушы Павел Дуров қамауға алынды
Дуров Парижге не үшін барған: Франция БАҚ-тары не дейді
12:41, 25 тамыз 2024
Дуров Парижге не үшін барған: Франция БАҚ-тары не дейді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: