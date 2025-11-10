Алматыда ауа температурасы +13°С дейін көтеріліп, қар жауады
Астана:
11 қараша: құбылмалы бұлттылық, күндіз жаңбыр мен қар, боран. Мұз, жел екпіні күндіз 20 м/с дейін жетеді. Түнде -2…-4°С, күндіз 0…+2°С.
12 қараша: бұлтты, кейде жаңбыр мен қар, боран, мұз. Жел екпіні 15–20 м/с. Түнде және күндіз 0…+2°С.
13 қараша: бұлтты, түнде қар, боран, мұз. Жел 15–20 м/с. Түнде -5…-7°С, күндіз -3…-5°С.
Алматы:
11 қараша: құбылмалы бұлттылық, жауын-шашынсыз, әлсіз жел мүмкін. Түнде 0…+2°С, күндіз +9…+11°С.
12 қараша: құбылмалы бұлттылық, жауын-шашынсыз, жел 3–8 м/с. Түнде +1…+3°С, күндіз +11…+13°С.
13 қараша: құбылмалы бұлттылық, таңертең және күндіз жаңбыр мен қар. Түнде +2…+4°С, күндіз +8…+10°С.
Шымкент:
11 қараша: құбылмалы бұлттылық, жауын-шашынсыз, жел 5–10 м/с. Түнде 0…+2°С, күндіз +13…+15°С.
12 қараша: құбылмалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Түнде +1…+3°С, күндіз +15…+17°С.
13 қараша: құбылмалы бұлттылық, жауын-шашынсыз, жел 10 м/с дейін. Түнде +2…+4°С, күндіз +17…+19°С.
Метеорологтардың алдыңғы болжамына сәйкес, 11–13 қарашада Қазақстанның кей өңірлерінде жауын-шашын, боран және мұз қатуы күтілуде.