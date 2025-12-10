5 тәулікке қамақ және айыппұл: Алматының қарбалас даңғылында ролик түсіру немен аяқталды
Алматыдағы Әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, олардың әрекеті көлік пен жаяу жүргіншілер қозғалысына кедергі келтірген. Бұл – қоршаған ортаға құрметсіздік танытып, қоғамдық тәртіпті бұзу болып саналатын ұсақ бұзақылық (ӘҚБтК-нің 434-бабы, 1-бөлігі).
Сотта үш азамат та өз кінәсін мойындады.
ӘҚБтК-нің 434-бабының 1-бөлігі 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салуды немесе 5-тен 15 тәулікке дейін әкімшілік қамаққа алуды көздейді.
Үкімде көрсетілгендей, сот жаза тағайындау кезінде олардың ауырлататын мән-жайлары жоқ екенін, кінәні мойындау, жасаған ісіне өкініш білдіру сияқты жеңілдететін жайттарды және қоғамдық тәртіп ережелерін елемеуді көрсететін құқық бұзушылық жағдайларын ескерді.
Сот қаулысымен:
- түсірілім ұйымдастырушы 434-баптың 1-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, 5 тәулікке қамаққа алынды;
- қалған екі қызметкерге 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде — әрқайсысына 78 мың теңгеден астам айыппұл салынды.
Бұған дейін Астанада сот мектеп оқушысының отбасын сыныптасын жарақаттағаны үшін 300 мың теңге өтемақы төлеуге міндеттеген еді. Бұл іс бойынша мәліметті Кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың баспасөз қызметі таратқан.