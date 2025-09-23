ТЖМ қызметкерлерін медициналық және психологиялық оңалту: ережелер бекітілді
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Азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін, әскери қызметшілерін және жұмыскерлерін медициналық оңалту негізгі ауруды емдеу кезінде, сондай-ақ жіті жай-күйлерден, хирургиялық араласулар мен жарақаттардан кейін, созылмалы аурулар және (немесе) тыныс-тіршілігі шектелген, функциялары мен құрылымдары бұзылған қызметкерлердің жай-күйі кезінде оңалту әлеуетін ескере отырып жүзеге асырылады.
Азаматтық қорғау органдарындағы психологиялық оңалту жөніндегі негізгі іс-шаралар: психологиялық кеңес беру (әңгімелесу), психологиялық тренинг және психокоррекциялық іс-шаралар болып табылады.
Азаматтық қорғау органдарының қызметкерлерін, әскери қызметшілерін және қызметкерлерін психологиялық оңалту жөніндегі іс-шараларды азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның шұғыл медициналық және психологиялық көмек қызметі және азаматтық қорғау органдарының аумақтық органдары мен ведомстволық бағынысты ұйымдарының психологтары жүргізеді.
Қызметкерде, әскери қызметшіде немесе азаматтық қорғау органдарының қызметкерінде психикалық, мінез-құлық бұзылыстары (аурулары) анықталған кезде медициналық-әлеуметтік көмекті психикалық денсаулық саласында медициналық-әлеуметтік көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдары көрсетеді.
Медициналық айғақтар болған кезде қызметкерлер, әскери қызметшілер және азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері бюджет қаражаты есебінен санаторий-курорттық емделуге жіберілетіні көрсетіледі.
Азаматтық қорғау органдарының бюджет қаражаты есебінен санаторий-курорттық емдеу күнтізбелік жылы ұзақтығы 10 тәуліктен аспайтын 1 рет ұсынылады.
Бұйрық 2025 жылғы 3 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.