Елена Рыбакина Арина Сабаленканы жеңіп, Бейжіңдегі турнирдің жартылай финалына шықты

Әлемнің бесінші ракеткасы Елена Рыбакина әлем рейтингінің көшбасшысы Арина Сабаленканы 7:5, 6:2 есебімен ұтты. Қазақстандық теннисші жеке кездесулерде 2:4 есебімен есеп айырмасын қысқарта алды.

Теннисшілер кортта 1 сағат 34 минут уақыт өткізді. Матч барысында Елена Рыбакина 12 эйс орындап, тоғыз брейк-пойнттың төртеуін аударып, бір ғана қос қателік жасады. Арина Сабаленканың төрт түзу қызметі, бір түрлендірілген үзіліс нүктесі (100%) және сегіз қосарланған ақауы бар.

On a mission 🏃‍♀️



Elena Rybakina defeats World No.1 Sabalenka 7-5, 6-2 to set up a semifinal encounter against Samsonova in Beijing! #ChinaOpen pic.twitter.com/3t6nRLcQIo