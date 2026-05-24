#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
470.8
545.99
6.6
Спорт

Гимнаст Эвелина Ежова Ташкенттегі Challenge Cup турнирінде топ жарды

Гимнаст Эвелина Ежова Ташкенттегі Challenge Cup турнирінде топ жарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.05.2026 19:10 Сурет: Getty Images
Спорттық гимнастикадан Қазақстан құрамасының өкілі Эвелина Ежова Өзбекстанның Ташкент қаласында өтіп жатқан Challenge Cup кезеңінің жеңімпазы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз гимнастикалық бөренеде орындалатын жаттығуда алтын медаль жеңіп алды. Финалда Эвелина Ежова 12,850 ұпай жинады.

Екінші орынды хорватиялық Тина Зельчич (12,650) иеленсе, өзбекстандық Дилдора Арипова (12,450) қола жүлдеге қол жеткізді.

Сондай-ақ, 24 мамыр күні Дияс Тойшыбек кермедегі жаттығуда күміс медаль еншіледі. Ал Алтынхан Темірбек қол тіреп секіру бағдарламасында үшінші орын алды.

Осылайша, Қазақстан құрамасының қоржынында бес медаль бар. Бұған дейін Эмиль Ахмеджанов еркін жаттығуда топ жарса, Дияс Тойшыбек ат снарядындағы жаттығуда қола медаль иеленген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық гимнаст Ташкенттегі Challenge Cup кезеңінің жеңімпазы атанды
21:01, 23 мамыр 2026
Эмиль Ахмеджанов Ташкенттегі Challenge Cup кезеңінің жеңімпазы атанды
Қазақстандық гимнастар Ташкентте өтіп жатқан Challenge Cup кезеңінде алты финалға жолдама алды
17:08, 20 маусым 2025
Қазақстандық гимнастар Ташкентте өтіп жатқан Challenge Cup кезеңінде алты финалға жолдама алды
Қазақстандық үш гимнаст Болгариядағы Challenge Cup кезеңінің финалына жолдама алды
18:35, 08 мамыр 2026
Қазақстандық үш гимнаст Болгариядағы Challenge Cup кезеңінің финалына жолдама алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Узбекистанский борец Узоков не дал казахстанцу Женгису завоевать &quot;золото&quot; чемпионата Азии
18:42, Бүгін
Узбекистанский борец Узоков не дал казахстанцу Женгису завоевать "золото" чемпионата Азии
Борец греко-римского стиля из Казахстана добыл &quot;бронзу&quot; ЧА в Дананге
18:35, Бүгін
Борец греко-римского стиля из Казахстана Нураков добыл "бронзу" ЧА в Дананге
Казахстанский борец не сумел завоевать медаль первенства Азии во Вьетнаме
18:30, Бүгін
Казахстанский борец Бекимов не сумел завоевать медаль первенства Азии во Вьетнаме
Сборная Казахстана добыла медаль первенства Азии в командном многоборье в Кыргызстане
18:11, Бүгін
Сборная Казахстана добыла медаль первенства Азии в командном многоборье в Кыргызстане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: