Қазақстан волейболдан AVC Ұлттар кубогында өз тобында көш бастады
Сурет: olympic.kz
Филиппиннің Кандон қаласында осы күндері әйелдер арасында AVC Women’s Nations Cup волейбол турнирі өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасы топтық кезеңдегі үшінші матчын Иран құрамасына қарсы өткізді.
Кездесу отандастарымыздың 3:1 есебімен (13:25, 25:20, 25:14, 25:18) жеңісімен аяқталды.
Бұған дейін Қазақстан құрамасы Гонконгты (3:1) және Индонезияны (3:0) жеңген болатын. Тоғыз ұпай жинаған біздің құрама В тобында бірінші орынға көтерілді.
Қалған матчтарда қазақстандық волейболшылар Ливан және Вьетнам құрамаларымен кездеседі.
Айта кетейік, А тобында Филиппин, Қытай Тайбэйі, Оңтүстік Корея, Қырғызстан, Өзбекстан және Аустралия құрамалары өнер көрсетуде.
Топтық кезең қорытындысы бойынша әр топтан үздік екі команда жартылай финалға жолдама алады.
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