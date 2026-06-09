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Спорт

Қазақстан волейболдан AVC Ұлттар кубогында өз тобында көш бастады

Қазақстан волейболдан AVC Ұлттар кубогында өз тобында көш бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 17:03 Сурет: olympic.kz
Филиппиннің Кандон қаласында осы күндері әйелдер арасында AVC Women’s Nations Cup волейбол турнирі өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасы топтық кезеңдегі үшінші матчын Иран құрамасына қарсы өткізді.

Кездесу отандастарымыздың 3:1 есебімен (13:25, 25:20, 25:14, 25:18) жеңісімен аяқталды.

Бұған дейін Қазақстан құрамасы Гонконгты (3:1) және Индонезияны (3:0) жеңген болатын. Тоғыз ұпай жинаған біздің құрама В тобында бірінші орынға көтерілді.

Қалған матчтарда қазақстандық волейболшылар Ливан және Вьетнам құрамаларымен кездеседі.

Айта кетейік, А тобында Филиппин, Қытай Тайбэйі, Оңтүстік Корея, Қырғызстан, Өзбекстан және Аустралия құрамалары өнер көрсетуде.

Топтық кезең қорытындысы бойынша әр топтан үздік екі команда жартылай финалға жолдама алады.

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Айдос Қали
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