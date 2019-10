Филиппиннің 74 жастағы президенті мотоциклден құлап түсті

Филиппин елінің 74 жастағы президенті Родриго Дутерте Маниладағы президенттік резиденция аумағында мотоцикл теуіп келе жатқанда тепе-теңдігін жоғалтып, құлап қалды, деп хабарлайды Rappler басылымына сілтеме берген РИА Новости.

Оқиға күні кеше Малаканьянг сарайлар кешенінде болған. Президенттің баспасөз хатшысы Сальвадор Панело 74 жастағы Дутертенің мотоциклден құлағанын айтты. Президенттің қауіпсіздік тобының жетекшісі Хосе Ниембра (Jose Niembra) түсіндіргендей, соншалықты қауіпті ештеңе болған жоқ, қос дөңгелекті көлікті тоқтатып, түсер кезде аяғынан бәтіңкесі ұшып кетті, сосын Дутерте мотоциклден ауып түсті.

Оның айтуынша, президентке түк те болған жоқ деуге болады, оған аса бір медициналық көмек қажет емес. Мемлекет басшысының жақын досы, сенатор Бонг Го (Bong Go) атап өткендей, Дутерте қазір өзінің ресми резиденциясында демалып жатыр.

Video provided by Sen. Bong Go shows Pres. Duterte riding a motorcycle before a minor accident inside Malacañang compound | via @Joseph_Morong pic.twitter.com/bqi0VGlf0E