Жүкті қалыңдығының көзіне шөп салған боксшының видеосы желіде тарады

Рингте бір де бір рет жеңіліп көрмеген америкалық боксшы Райан Гарсия сұлулар арасында өте танымал. Онда тұрған дәнеме жоқ деп айтуға болар еді, егер жігітті үйінде аяғы ауыр Дреа Селина күтіп отырғаны боламаса, деп хабарлайды zakon.kz.

Гарсияның жүкті қалыңдығының көзіне шөп салған сәті видеоға түсіп қалған. Бұл Лос-Анджелестегі "Ювентустың" бұрынғы футболшысы Алессандро Дель Пьероға тиесілі N10 мейрамханасының жаны. Видеода боксшы еш алаңсыз, бәрін бір сәтке ұмытып, аруды құшағына алып, сүйісіп тұр. Ал сұлу анау-мынау емес, TikTok жұлдызы Мала Тревехо болып шықты.

Қыз бір ай бұрын ғана 18-ге толып, жастықтың әрбір сәтін босқа жіберіп алғысы келмейтін секілді.

i still can’t believe that ryan garcia and malu trevejo hooked up with each other- i really was simping for ryan.. pic.twitter.com/X9zDQqDEbr