Дубайда балконда тыр жалаңаш суретке түскен ТМД-ның қыздары тұтқандалды

Дубайда қонақүйдің балконында тыр жалаңаш жарнама үшін фотосессияға түскен 10 қыз ұсталды, деп хабарлайды zakon.kz.

Твиттерде балконда жалаңаш тұрған қыздардың видеосы пайда болды. Полиция фотосессияны тура ортасынан үзіп, модельдерді тұтқындады.

Fontanka.ru-ға белгілі болғандай, қыздардың барлығы - ТМД елдерінің азаматтары.

Заң бойынша, оларға алты айға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жаза және 5000 дирхам (шамамен 600 мың теңге) көлемінде айыппұл салынуы ықтимал.

