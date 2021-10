Covid-19: жаңа штаммдар неге шыға береді?

Covid-19-ның жаңа штаммдары қайдан шығып жатыр? Бұл туралы БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш мәлімдеді, деп хабарлайды zakon.kz.

Оның пікірінше, "ойластырылған және тең көзқарас болмаса, дерттің (COVID-19 – ред.) тұрақты төмендеуі бірде-бір елде болмайды".

Vaccine inequality is allowing #COVID19 variants to develop & run wild, condemning the world to more deaths & prolonging an economic slowdown.



Without a coordinated, equitable approach, a reduction of cases in any one country will not be sustained over time.