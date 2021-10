Суданда төңкеріс. Премьер ұсталды

Түрлі мәліметтерге қарағанда, Суданда қарулы топ әскери төңкеріс жасауға талпынып жатыр, деп хабарлайды zakon.kz.

Араб басылымдары мен батыс агенттіктерінің Хартумнан хабарлауынша, әскер өкілдері министрлердің бірнешеуін, премьер-министр Абдалла Хамдукты, сонымен бірге бірқатар провинцияның губернаторлары мен саясаткерлерді ұстаған.

Military coup reported in Sudan.



Military have deployed in the streets in Khartoum, several arrests of ministers and a member of the sovereign council. PM Abdalla Hamdok placed under house arrest



(Pic: the reported arrest of Sudan’s minister of industry) pic.twitter.com/9hF824N4GS