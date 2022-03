27 наурыз күні Лос-Анджелесте Оскардың 94-марапаттау рәсімі өтеді

Басты фильмдердің қатарында Netflix-те жарық көрген Джейн Кэмпионның «Власть пса» фильмі бар. Драма 12 марапатқа, соның ішінде «Үздік картина» және «Үздік режиссер» номинациясына үміткер. Одан кейінгі орында «Дюна» 10 номинациямен алда тұр. Ал «Вестсайдская история» және «Белфаст» фильмдері жеті номинацияға үміт етеді

94-салтанатты шараның жүргізушісінің аты әлі анықталған жоқ. Жеңімпаздар 27 наурызда белгілі болады. Әзірше негізгі үміткерлермен таныса отырайық.

Үздік фильм номинанттары

«Власть пса»

«Белфаст»

«CODA: Ребенок глухих родителей»

«Не смотрите наверх»

«Сядь за руль моей машины»

«Король Ричард»

«Дюна»

«Лакричная пицца»

«Аллея кошмаров»

«Вестсайдская история»

Үздік актер номинанттары

Уилл Смит, «Король Ричард»

Хавьер Бардем, «В роли Рикардо»

Бенедикт Камбербэтч, «Власть пса»

Эндрю Гарфилд, «Тик-так… БУМ!»

Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета»

Үздік актриса номинанттары

Кеннетт Брана, «Белфаст»

Рюсукэ Хамагути, «Сядь за руль моей машины»

Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»

Джейн Кэмпион, «Власть пса»

Стивен Спилберг, «Вестсайдская история»

Екінші пландағы үздік актриса

Ариана ДеБос, «Вестсайдская история»

Джуди Денч, «Белфаст»

Онжаню Эллис, «Король Ричард»

Джесси Бакли, «Незнакомая дочь»

Кирстен Данст, «Власть пса»

Екінші пландағы үздік актер

Киран Хайндс, «Белфаст»

Трой Коцур, «CODA: Ребенок глухих родителей»

Джесси Племонс, «Власть пса»

Коди Смит-Макфи, «Власть пса»

Дж.К. Симмонс, «В роли Рикардо»

Бейімделген үздік сценарий

Сиан Хедер, «CODA: Ребенок глухих родителей»

Рюсукэ Хамагути, Такамаса Оэ,«Сядь за руль моей машины»

Джон Спэйтс, Дени Вильнёв, Эрик Рот, «Дюна»

Мэгги Джилленхол, «Незнакомая дочь»

Джейн Кэмпион, «Власть пса»

Үздік түпнұсқа сценарий

Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»

Кеннетт Брана, «Белфаст»

Адам МакКей, «Не смотрите наверх»

Зак Бэйлин, «Король Ричард»

Йоаким Триер, Эскиль Вогт, «Худший человек на свете»

Үздік шетелдік фильм

«Рука бога» (Италия)

«Сядь за руль моей машины» (Япония)

«Побег» (Дания)

«Лунана: Як в классной комнате» (Бутан)

«Худший человек на свете» (Норвегия)

Үздік анимациялық фильм

«Энканто»

«Побег»

«Митчеллы против машин»

«Лука»«Райя и последний дракон»

Үздік деректі фильм

«Аттика»

«Вознесение»

«Побег»

«Лето соула»

«Текст в огне»

Үздік оператор

Эри Вегнер, «Власть пса»

Брюно Дельбоннель, «Трагедия Макбета»

Дан Лаустсен, «Аллея кошмаров»

Грег Фрейзер, «Дюна»

Януш Камински, «Вестсайдская история»

Үздік визуалды эффект

«Главный герой»

«Дюна»

«Не время умирать»

«Шан-Чи и легенда десяти колец»

«Человек-паук: Нет пути домой»

Үздік монтаж

«Дюна»

«Не смотрите наверх»

«Король Ричард»

«Тик-так… БУМ!»

«Власть пса»

Үздік дыбыс

«Белфаст»

«Дюна»

«Не время умирать»

«Вестсайдская история»

«Власть пса»

Үздік саундтрек

«Не смотрите наверх»

«Власть пса»

«Дюна»«Энканто»

«Параллельные матери»

Үздік қысқаметражды анимациялық фильм

Affairs of the Art

Bestia

«БоксБалет»

«Робин»

«Стеклоочиститель»

Үздік қысқаметражды фильм

Ala Kachuu — Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Үздік қысқаметражды деректі фильм

Audible

«Отведи меня домой»

«Королева баскетбола»

«Три песни для Беназир»

When We Were Bullies

Суретші-қоюшының үздік жұмысы

«Дюна»

«Аллея кошмаров»

«Власть пса»

«Трагедия Макбета»

«Вестсайдская история»

Үдік костюмдер

«Аллея кошмаров»

«Круэлла»«Дюна»

«Вестсайдская история»

«Сирано»

Үздік грим мен шаш үлгісі

«Дом Gucci»

«Дюна»

«Круэлла»

«Поездка в Америку 2»

«Глаза Тэмми Фэй»

Үздік ән

«Be Alive» — «Король Ричард»

«Dos Oruguitas» — «Энканто»

«Down To Joy» — «Белфаст»

«No Time To Die» — «Не время умирать»

«Somehow You Do» — «Четыре хороших дня»