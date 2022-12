Нью-Йоркте дүкендер жаппай тоналып жатқаны рас па

Куәгерлердің бірі дүкендегі сынған сөрелерді видеоға түсіріп алған, деп жазды 2 On Your Side.



Желтоқсанның 25-і күні Нью-Йорк штатының полициясы губернатор Кэти Хокул өткен кешкі баспасөз мәслихатында бірнеше оқиғаны ғана растады, алайда журналистерге дүкенге ұры түскенін айтып, шағымданып жатқандар саны көбейген.

Полиция қызметкері бұл істер бойынша тергеу жүріп жатқанын мәлімдеді.

Looting across Buffalo, New York, here is a local family dollar store. Impacts from the blizzard has crippled the area.



Looting across Buffalo, New York, here is a local family dollar store. Impacts from the blizzard has crippled the area.