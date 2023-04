Қытайда акробат әйел 9 метр биіктіктен құлап қаза тапты

37 жастағы ерлі-зайыптылар Сунь Муму мен Чжан Муму арқанмен жоғарыға көтерілген сәтте әйел күйеуінің аяғына тұрып, мойнынан құшақтады. Сол кезде әйелдің қолы шығып кетіп, төменге қарай құлап кетті, күйеуі құлап бара жатқан әйелін ұстап үлгермеді, деп жазды New York Post.



Акробат әйел шұғыл ауруханаға жеткізілгенімен, көп ұзамай қайтыс болды.

Қытайдың Weibo әлеуметтік желісінде ерлі-зайыптылар жанжалдасып, әйел сақтандыру белдігін пайдаланудан бас тартты деген қауесет тарады.

Чжан Муму мұны жоққа шығарды. Оның сөзінше, олар бақытты болған. Ол оқиғаны талдау процесінде болғандықтан, қосымша түсініктеме беруден бас тартты. Сондай-ақ ерлі-зайыптылар тәжірибелі әртістер болған және қойылым әсерлі болуы үшін сақтандырудан бас тартқан.

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1