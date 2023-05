Канн кинофестивалінде Джонни Депп көзіне жас алды

12 жылда актер алғаш рет Канн кинофестивалінің қызыл кілемімен жүріп өтті. Бұл жаңалық жанкүйерлерін бей-жай қалдырмады. Олар жеті минут бойы тоқтаусыз қол соқты. Осы сәтте Депп эмоциясын жасыра алмады. Сахнада көз жасын сүртіп, режиссерді құшақтады, деп жазды People басылымы.

Johnny Depp is teary-eyed as "Jeanne du Barry" receives a seven-minute standing ovation following its premiere at #Cannes2023. https://t.co/vCSwNkhYVL pic.twitter.com/NAigHMBwny