Байден мен Трамптың арасындағы теледебаттың уақыты белгілі болды

Қазіргі президент қарсыласына бейне хабарлама жолдады.

"Дональд Трамп 2020 жылы менің дебатымнан екі рет жеңіліп қалды. Содан бері ол пікірталасқа қатысқан жоқ. Енді ол қазір қайтадан менімен сайысқа түскісі келетіндей әрекет етуде. Бұл менің күнім, досым. Мен бұл жолды екінші рет басып өтуге дайынмын. Күнді таңда, Дональд", - деді Байден.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.



Now he’s acting like he wants to debate me again.



Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u