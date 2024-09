Белгілі оппозиция жетекшісі Шри-Ланканың президенті болды

55 жастағы Диссанаяке 42,31% дауыс жинады. Таңдауға түскен тағы бір оппозиция жетекшісі Саджит Премадасты екінші орынға, ал қазіргі президент Викрамесингхе үшінші орынға тұрақтады. Бұл туралы Adaderana басылымы жазды.

The dream we have nurtured for centuries is finally coming true. This achievement is not the result of any single person’s work, but the collective effort of hundreds of thousands of you. Your commitment has brought us this far, and for that, I am deeply grateful. This victory… pic.twitter.com/N7fBN1YbQA