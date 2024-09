Үндістанда бірнеше ауданды су басты: жергілікті тұрғындарды эвакуациялау басталды

RT India басылымының х әлеуметтік желісіндегі ақпаратқа сүйенсек, 26 қыркүйекте 10-нан астам адам қаза тапты, жүздегені эвакуацияланды. Мұнымен қоса, елдің шығысындағы Бихар штатында Ганг өзені арнасынан асты.

Қатарынан 10 күн жауған нөсер жауынның аяғы қарғын суға айналып, үйлерді су басып, жолдар шайылды. Сондай-ақ, шаруалардың жаз бойғы еңбегі зая кетті.

🇮🇳 𝐆𝐚𝐧𝐠𝐞𝐬 𝐁𝐮𝐫𝐬𝐭𝐬 𝐢𝐭𝐬 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐬 — 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐀𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐒𝐞𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐅𝐥𝐨𝐨𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐁𝐢𝐡𝐚𝐫



Floodwaters have impacted Bhagalpur for the past ten days, creating a food and medicine shortage. It's reported ten people have died, cattle have been… https://t.co/vuH494mOB1 pic.twitter.com/yq36Nbsrb6