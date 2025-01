Оңтүстік Кореяның президенті қамауға алынды

Yonhap агенттігі дерегінше, тергеушілер президентті қарауылшы жасақтың сүйемелдеуімен алып кетті. Бұл Оңтүстік Корея тарихында отставкаға кеткен, бірақ әлі қызметтегі президентті ұстаудың алғашқы оқиғасы. Жергілікті БАҚ өкілдері басқа мәліметтерді таратпады.

🇰🇷 BREAKING: President Yoon has been successfully arrested by authorities this time over declaring martial law https://t.co/sN0bn68gLS pic.twitter.com/XAcryiSiqX