Дональд Трамп АҚШ-тың президенті ретінде өз қызметіне кірісті

Осыдан біраз бұрын вице-президент Джей Ди Вэнс ант беру үшін салтанатты шара орнына келіп жеткен еді.

Трамп дәстүр бойынша президенттің міндеттерін адал орындауға және АҚШ Конституциясын қорғауға ант берді. Сондай-ақ, ол өзінің алғашқы сөзінде Американың "алтын ғасыры" дәл қазір басталып жатқанын және Американы бәрінен бұрын бірінші орынға қоятынын мәлімдеді.

