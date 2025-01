Қытайлық зейнеткер қыруар қаржыдан бас тартып, үйін бұзғызбаған

TV 47 ақпаратынша, Цзиньси округі аймақта тас жол салғысы келген, осылайша уездік партия комитеті автомобиль жолы өтетін жерде мүлкі бар жергілікті тұрғындарға жүгінген.

Барлық жергілікті тұрғындар жол жобасы үшін өз жерлерін беруге келіскен. Тек, Хуан есімді тұрғын 220 мың доллар мен үш жылжымайтын мүліктік ұсыныстан бас тартып, жерін бермеген.

Партия хатшысының айтуынша, нәтижесіз келіссөздерден кейін билік жолды Хуан үйінің екі жағынан жоспарлауға мәжбүр болған. Қазір айналадағы барлық инфрақұрылым бұзылды: дүкендер де, дәріханалар да жоқ. Енді зейнеткер үйге жету үшін немересімен бірге құбырдан өтуі керек. Ал, көліктердің дауысы қарияның мазасын қашырған. Сондықтан ол күндіз үйінен кетіп, көше кезіп жүруге мәжбүр.

NEW: Grandfather says he "regrets it a bit" now that a highway was built around his house after he turned down $220,000 to move.



Huang Ping of Jinxi, China, who lives with his grandson, now lives in the middle of a soon-to-be busy road.



To access his home, Ping has to… pic.twitter.com/zD5t0gs2aZ