Вашингтонда апатқа ұшыраған әуе кемесінің қара жәшіктері табылды

ABC News дерегінше, қазір олар параметрлік көлік қауіпсіздігі жөніндегі ұлттық кеңестің зертханасына жіберілді. Дәл сол жерде ұшақ апатының мән-жайы зерттелуде.

Тергеушілер деректерді декодтау қайғылы оқиғаның себептерін анықтауға көмектеседі деп болжап отыр.

BLACK BOXES RECOVERED: The flight data recorder and cockpit voice recorder from the American Airlines plane that crashed have been recovered and are en route to the NTSB lab, according to a source.



