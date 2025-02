Бір тәулік ішіндегі үшінші әуе апаты: американдықтар Филиппинде қазаға ұшырады

Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары американдық әскерилер жалдаған ұшақ "Филиппиндік одақтастардың өтініші бойынша" барлауды қолдау миссиясын орындады деп жазады. Оқиғаның себебі, анықталуда.

Белгілі болғандай, Beechcraft King Air 350 шағын жеке ұшағы елді мекендерден алыс жерге құлаған. Оқиға орнына бірінші болып жақын маңдағы ауылдардың тұрғындары келді, олар ұшақ қалдықтарының астынан қаза тапқандардың денелерін алып шықты.

#BREAKING A US-chartered small plane with four on board crashed in Maguindanao del Sur, southern Philippines. The US Indo-Pacific Command confirmed no survivors. pic.twitter.com/6FUEh5rgy7

Филиппиннің авиациялық билігі қайғылы оқиғаны тергеуді бастады.

🇺🇸🇵🇭- US soldier among 4 killed in Philippines plane crash. The American army-contracted plane smashes into the rice field in the south of the country, 3 contractors are also among the dead. pic.twitter.com/NesmJDDl4v