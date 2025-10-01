Конго Демократиялық Республикасының экс-президенті өлім жазасына кесілді
Конго Демократиялық Республикасының (КДР) әскери соты бұрынғы президент Жозеф Кабиланы сырттай өлім жазасына кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Al Jazeera мәліметінше, Кабила мемлекетке опасыздық, адамзатқа қарсы қылмыстар, кісі өлтіру, жыныстық зорлық-зомбылық, азаптау және бүлік ұйымдастыру сияқты бірқатар қылмыстар үшін сотталған.
Бұрынғы президент Руанда қолдайтын "23 наурыз қозғалысы" атты қылмыстық топтың бүлікшілерімен байланыста болып, соғыс қылмыстарын жасады деп танылды. Алайда Кабила өз кінәсін мойындамайды және тағылған айыптарды саяси астары бар деп есептейді.
Саясаткерге қатысты сот процесі сырттай форматта өтті.
Айта кетейік, 2025 жылғы 10 қыркүйекте Тоқаев елімізге мемлекеттік сапармен келген Конгоның қазіргі президенті – Феликс Чисекедиді І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттаған болатын.
