#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Әлем

Конго Демократиялық Республикасының экс-президенті өлім жазасына кесілді

Конго Демократиялық Республикасының экс-президенті өлім жазасына кесілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 11:04 Сурет: Former Congolese President
Конго Демократиялық Республикасының (КДР) әскери соты бұрынғы президент Жозеф Кабиланы сырттай өлім жазасына кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Al Jazeera мәліметінше, Кабила мемлекетке опасыздық, адамзатқа қарсы қылмыстар, кісі өлтіру, жыныстық зорлық-зомбылық, азаптау және бүлік ұйымдастыру сияқты бірқатар қылмыстар үшін сотталған.

Бұрынғы президент Руанда қолдайтын "23 наурыз қозғалысы" атты қылмыстық топтың бүлікшілерімен байланыста болып, соғыс қылмыстарын жасады деп танылды. Алайда Кабила өз кінәсін мойындамайды және тағылған айыптарды саяси астары бар деп есептейді.

Саясаткерге қатысты сот процесі сырттай форматта өтті.

Айта кетейік, 2025 жылғы 10 қыркүйекте Тоқаев елімізге мемлекеттік сапармен келген Конгоның қазіргі президенті – Феликс Чисекедиді І дәрежелі "Достық" орденімен марапаттаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Трамп Ресей жағалауына атомдық сүңгуір қайықтарды неге жібергенін түсіндірді
11:46, Бүгін
Трамп Ресей жағалауына атомдық сүңгуір қайықтарды неге жібергенін түсіндірді
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қиын кезеңдерді өткеріп жатыр
10:56, Бүгін
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қиын кезеңдерді өткеріп жатыр
Илон Маск өзінің "Уикипедияға" балама жобасын жариялады
10:24, Бүгін
Илон Маск өзінің "Уикипедияға" балама жобасын жариялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: