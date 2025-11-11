#Халық заңгері
Әлем

Ауғанстанда әйелдерге арналған радиостанция ашылды

Ауғанстанда әйелдерге арналған радиостанция ашылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 10:25 Сурет: Х/RTEUrdu
Ауғанстанда ресми түрде "Nawaye Zan" ("Әйел дауысы") атты жаңа радиостанция өз жұмысын бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

See News дерегінше, бұл радиода 10-нан астам әйел-журналист хабар дайындап, жүргізеді. Бағдарламалар әйелдердің өмірі мен олар кездесетін әлеуметтік мәселелерге арналады.

"Біздің радиомыз тек әйелдер үшін ашылды және ұжымның барлығы – әйелдер. Мақсатымыз – әйелдердің дауысын күшейту, олардың пікірін естірту", – деді радиостанция басшысы.

Журналист әйелдер өз хабарларында аймақтың әйелдері мен қыздарының жетістіктері мен қиындықтары туралы айтып, қоғамдағы рөлін көрсетуге тырысып жатқанын жеткізді. Бұл – Ауғанстанның батысындағы әйелдерге бағытталған жалғыз медиа. Қазіргі таңда радиотолқын тек Герат қаласын қамтиды.

Айта кетейік, Ауғанстанда радио әйелдер мен қыздарға білім алудың санаулы мүмкіндіктерінің бірі болып отыр. Мысалы, басқа бір Begum радиостанциясы алты сағаттық оқу бағдарламаларын жүргізіп, мектеп пәндерімен қатар руханият пен денсаулық туралы сабақтар өткізеді.

Жаңа радионы іске қосу елдегі әйелдерге қатысты саясаттың күшеюі жағдайында орын алып отыр. Жақында үкімет Герат қаласының әйелдеріне буркасыз – яғни, беті толық жабылмаған күйде – мемлекеттік мекемелерге (аурухана, кітапхана және т.б.) кіруге тыйым салды. Сондай-ақ такси жүргізушілеріне де толық жабынсыз әйелдерді тасуға болмайтыны ескертілді.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Трамп: Қазір Ақ үйде Си Цзиньпинді лайықты түрде қарсы алатын орын жоқ
11:45, Бүгін
Трамп: Қазір Ақ үйде Си Цзиньпинді лайықты түрде қарсы алатын орын жоқ
СҚО-да еліміздегі алғашқы аудандық креативті IT-орталық ашылды
16:56, 27 қазан 2025
СҚО-да еліміздегі алғашқы аудандық креативті IT-орталық ашылды
Ауғанстанда әйелдерге бір-бірімен сөйлесуге тыйым салынды
10:15, 28 қазан 2024
Ауғанстанда әйелдерге бір-бірімен сөйлесуге тыйым салынды
