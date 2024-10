Израильде екі бейтаныс адам өткен-кеткендерге оқ атқан

Channel 12 хабарлауынша, атыс Иерусалим көшесінде болып, салдарынан 10 адам жараланған. Қаза тапқандардың бар екені айтылып жатыр.



Израиль сыртқы істер министрлігінің мәліметінше, бейбіт тұрғындарға автоматпен оқ жаудырған екі лаңкестің өлтірілген.

The terrorists.



One of the scenes is next to a Synagogue.

At least 3 were sadly killed. https://t.co/ptS0PR1N6t pic.twitter.com/wcpi6ZIkzr