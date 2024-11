Грузияда әйелдер чемодандарын сүйреп шеруге шықты

Наразылық шеруіне қатысушылар чемодандарымен қаланы аралап, Грузияның бұрынғы премьер-министрі, кәсіпкер Бидзина Иванишвилидің шыны резиденциясының жанында қалдырды. Акцияны журналист Мариям Никурадзе өзінің х парақшасында жариялады.

A lot of women have suitcases with them as the topic of demo is protesting forced emigration, as well as rigged election. March is in Sololaki now, going to Ivanishvili's business center. pic.twitter.com/8hilJHsbxQ