Қазақстан мен Қырғызстан шекарасындағы өткізу пункттерінде не өзгерді
Таратылған ақпаратқа сүйенсек, Олжас Бектенов Қырғыз Республикасымен мемлекеттік шекарадағы "Қордай" және "Қарасу" автокөлік өткізу бекеттерінде болып, өткізу пункттерінің инфрақұрылымымен, проблемаларымен және одан әрі дамыту жоспарларымен танысты.
Сурет: primeminister.kz
Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев пен ҚР ҰҚК Шекара қызметі директорының орынбасарының уақытша міндетін атқарушы Ұлан Абиков өткізу бекеттеріндегі жағдай туралы баяндады. Одан бөлек, Премьер-министрдің тапсырмасы бойынша жүргізілген жұмыс бабындағы тексерулердің қорытындысы туралы есептер тыңдалды.
ЕАЭО елдерімен шекарада 39 автокөлік өткізу пункті орналасқан. Олардың екеуінде жөндеу жұмыстары толығымен аяқталды. Жаңғырту он пунктте, оның ішінде Қазақстан–Ресей шекарасында басталды. Реконструкциялау жұмыстарымен басқа да өткізу пункттері қамтылады.
Сурет: primeminister.kz
"Қордай" АӨБ-те бұған дейін жүргізілген реконструкция нәтижесінде қозғалыс жолақтарының саны 4-тен 8-ге, төлқұжаттық қадағалау кабиналарының саны 20-дан 40-қа дейін артты. Өткізу қабілеті жолаушылар ағыны бойынша 4 есеге, автокөлік бойынша 2,7 есеге өсті.
"Қарасу" пункті бойынша жаңғырту жұмыстары басталды, бұл өткізу қабілетін тәулігіне 700-ден 2 мыңнан астам көлік құралына дейін арттыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ жүк ағыны мен көлік қозғалысын жақсарту үшін де жағдайлар жасалмақ. Жоба шекараның өткізу инфрақұрылымын қазіргі заманғы талаптарға сай ұлғайтуға бағытталған.
Премьер-министр шекара нысандары трансшекаралық ынтымақтастықты дамытуда маңызды рөл атқаратынын және халықаралық автомобиль және жолаушылар қатынасын қамтамасыз ететінін атап өтті. Оларға реконструкция жүргізу Мемлекет басшысының бақылауында тұр.
Сурет: primeminister.kz
Олжас Бектенов жөндеу жұмыстарының сапалы әрі уақтылы орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ рәсімдеу жұмыстарын жеделдету бойынша цифрлық технологияларды енгізуді жандандыруды тапсырды. Сондай-ақ азаматтар мен сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар үшін қауіпсіздікті қамтамасыз ету және жайлылықты арттыру мақсатында жағдай жасау жөнінде бірқатар тапсырма берілді.
Сапар барысында "Батыс Еуропа – Батыс Қытай" халықаралық дәлізінің құрамында тауарларды сақтау, өңдеу, шоғырландыру және өткізудің негізгі орталығына айналатын индустриялық-сауда-логистикалық кешен салу жобасын жүзеге асыру туралы баяндалды. Олжас Бектенов құрылыс жұмыстарының мерзімі созылып кетуіне байланысты сын айтып, қысқа мерзімде тиісті шаралар қабылдауды және жұмыс сапасы мен қарқынын қадағалауды күшейтуді тапсырды.