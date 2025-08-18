"Қазақстан" телерадиокорпорациясы мен "Еуразия" Бірінші арнасының басшылары жаңадан тағайындалды
Бұл туралы бүгін, 2025 жылы 18 тамызда ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі ақпарат таратты:
"Бүгін "Қазақстан" телерадиокорпорациясының басқарма төрағасы қызметіне Ернұр Бурахан тағайындалды".
Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Ернұр Көшерханұлы 1981 жылы 16 маусымда Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Журналистика саласында 20 жылдан астам тәжірибесі бар.
Әр жылдары "Qazaqstan" телеарнасының тілшісі және тележүргізушісі, "Қазақстан" телерадиокорпорациясының Ақтөбе облыстық филиалының директоры, сондай-ақ "Қазақ радиолары" ЖШС директоры қызметтерін атқарған.
Осыған дейін Шығыс Қазақстан облысы Ішкі саясат басқармасының басшысы болды.
Сурет: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
"Қазақстан" телерадиокорпорациясын алты жылдан астам уақыт бойы басқарған Ләззат Танысбай "Еуразия" Бірінші арнасының бас директоры болып тағайындалды.
Ләззат Мұратқызы журналистика саласында 30 жылдан аса еңбек етіп келеді. "Astana TV" телеарнасын және "Нұр-медиа" холдингін басқарды. "Қазақстан" телерадиокорпорациясында оның жетекшілігімен "Abai TV" телеарнасы іске қосылды, тарихи телехикаялар мен анимациялық фильмдер өндірісі ерекше серпінмен дамыды, отандық контентті интернет кеңістігінде және шетелдерге тарату ісінде көп жұмыс атқарылды.