#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
540
630.72
6.72
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
540
630.72
6.72
Қоғам

ҚТЖ жолаушылар вагондарының паркін қашан толық жаңартады

ҚТЖ жолаушылар вагондарының паркін қашан толық жаңартады, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2025 13:50 Сурет: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
"Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Талғат Алдыбергенов 2025 жылғы 19 тамызда Үкіметтегі баспасөз мәслихатында 2030 жылдың соңына дейін жолаушылар вагондары паркі толық жаңартылатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Спикердің айтуынша, вагондардың жағдайы – баршаға ортақ өзекті мәселе.

"Бүгінгі таңда вагондардың 73%-ының тозуы 20 жылдан аспайды. ҚТЖ паркті жаңарту бағдарламасын қабылдады, ол 2030 жылдың соңына дейін жүзеге асырылады. Сол уақытқа қарай компанияның барлық паркі толық жаңартылады. Жаңа вагондар "комфорт" және "суперкомфорт" санатына, яғни бизнес-классқа жататын болады. Барлығы кондиционерлермен жабдықталады, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған купелер болады", – деді Талғат Алдыбергенов.

Бұған дейін Бектеновтің еліміздегі вагондардың жай-күйі жайлы сөз қозғағандығын жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда пойыз билеттері неліктен тапшы - ҚТЖ басқарма төрағасы жауап берді
Қоғам
16:11, Бүгін
Қазақстанда пойыз билеттері неліктен тапшы - ҚТЖ басқарма төрағасы жауап берді
БАҚ пен желідегі кликбейт, манипуляциялық әдіс-тәсілдер: Жалған ақпаратқа қарсы күрес орталығының талдауы
Қоғам
15:32, Бүгін
БАҚ пен желідегі кликбейт, манипуляциялық әдіс-тәсілдер: Жалған ақпаратқа қарсы күрес орталығының талдауы
Елордадағы LRT станцияларының атауы бекітілді
Қоғам
15:17, Бүгін
Елордадағы LRT станцияларының атауы бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: