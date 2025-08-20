#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.57
629.48
6.71
Қоғам

Талғарда Хасан Қасымбаевқа қатысты сот ісі басталды

Талғарда Хасан Қасымбаевқа қатысты сот ісі басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2025 15:32 Сурет: Zakon.kz
2025 жылғы 20 тамызда Талғар аудандық сотында төрт жыл бұрын спортшыны ұрлау және соққыға жығу ісіне күдікті ретінде танылған Хасан Қасымбаевқа қатысты қылмыстық іс қарала бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Хасан Қасымбаевтың есімі елге 2024 жылғы 4 қазанға қараған түні Талғарда "Қамажай" дүкенінің маңында болған қақтығысқа ұласқан жанжалдан кейін белгілі болды. Даулы оқиға 16 жастағы Шерзат Полаттың өлімімен аяқталған еді. Қоғамда бұл қылмысқа кінәлілер "Хуторские" деген ұйымдасқан топтың мүшелері екені, ал ұйымның басшысы Қасымбаев екендігі жайлы алып-қашпа сөз тараған болатын. Тұрғындардың айтуынша, бұл топ аймақты үрейде ұстаған, соққыға жығу мен қоқан-лоқы жасау деректері де болған. Алайда Ішкі істер министрлігі мұндай топтың бар екенін жоққа шығарды, дегенмен Қасымбаев қамауға алынды.

Сотқа дейін тергеу мүддесі үшін істің барысы туралы ақпарат жарияланбаған.

Сот процесіне жәбірленушілер мен айыпталушылардың туыстары қатысуда, оқиға орнында жедел қызметтер кезекшілік атқаруда.

Іс қазақ тілінде, судья Айнагүл Тұқабаеваның төрағалығымен ашық режимде өтуде.

Айта кетсек, Хасан Қасымбаевқа бірден үш бап бойынша айып тағылды: адам ұрлау, қасақана ауыр дене жарақатын келтіру және қорқыту. Ол 2024 жылғы 2 қарашада ұсталған.

Онымен бірге тағы бес адам айыпталушылар орындығында отыр.

Жәбірленушілер қатарында екі адам, әзірге олардың жеке деректері жария етілмеген.

Айта кетсек, Талғарда "Хуторские" деген ұйымдасқан қылмыстық топтың басшысы ретінде танылған Хасан Қасымбаевтың ұсталғаны 2024 жылғы 4 қарашада белгілі болды. Кейін Алматы облысы ПД ол уақытша ұстау изоляторына "қасақана ауыр дене жарақатын келтіруге және ММА спортшысы Арман Әлімұлын ұрлауға қатысы бар" деген күдікпен қамалғанын нақтылады. Тамыз айының басында тергеу аяқталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Абай облысындағы қайғылы оқиға: зардап шеккен екі бала арнайы бортпен Астанаға жеткізілді
Қоғам
14:58, Бүгін
Абай облысындағы қайғылы оқиға: зардап шеккен екі бала арнайы бортпен Астанаға жеткізілді
Астана әуежайындағы жөндеу жұмыстарына байланысты авиакомпаниялар рейстерге өзгерістер енгізуде
Қоғам
14:40, Бүгін
Астана әуежайындағы жөндеу жұмыстарына байланысты авиакомпаниялар рейстерге өзгерістер енгізуде
АҚШ визасы: қазақстандықтарға маңызды жайт жайлы ескертілді
Қоғам
14:26, Бүгін
АҚШ визасы: қазақстандықтарға маңызды жайт жайлы ескертілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: