Қоғам

Алматылық әйел алаяқтардың арбауына түсіп, 32 миллион теңгесінен айрылып қала жаздады

Алматылық әйел алаяқтардың арбауына түсіп, 32 миллион теңгесінен айрылып қала жаздады, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2025 10:35 Сурет: Алматы ПД баспасөз қызметі
Алматы қаласында полиция қызметкерлері ірі көлемдегі алаяқтықты болдырмай, интернет-алаяқтардың құрбаны болған азаматшаның 32 миллион теңгеден астам қаражатын сақтап қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство таратқан ақпаратқа сүйенсек, жедел іс-шаралар барысында "киберпол" қызметкерлері қоғамдық орында күдік тудырған ер адамға назар аударған.

"Ол бетперде тағып, қара көзілдірік киіп, сөмке асынып жүрген. Тексеру кезінде оның сөмкесінен 27 миллион теңгеден астам қолма-қол ақша табылды. Белгілі болғандай, ұсталған азамат алаяқтарға ақша жеткізуші — дроппер рөлін атқарған. Жедел уәкілдер, бұл қаражатты күдіктіге бірнеше күн бойы "арнайы іс-шараға" қатысып жатырсың деп сендірілген әйел адам бергенін анықтады. Әйелге бейтаныс адамдар қоңырау шалып, ешкімге тіс жармауды және ақшаны "қауіпсіз шоттарға" аударуды талап еткен",- делінген ақпаратта.

Полиция қызметкерлері әйелдің үйіне барғанда, ол есік ашпаған. Алайда, кейінірек оны банк бөлімшесінен кездестірген. Сол жерде жедел уәкілдер әйелдің алаяқтарға 4 миллион теңге шамасындағы қаражатты аударып үлгергенін анықтады. Полицейлер мен банк қауіпсіздік қызметінің шұғыл әрекетінің арқасында бұл сома қайтарылды.

Жедел уәкілдер мен банк қызметтерінің үйлесімді жұмысының нәтижесінде алаяқтар иемденбек болған 32 миллион теңге көлеміндегі қаржы толықтай сақталып қалды. Қазіргі таңда бұл дерек бойынша жедел және тергеу шаралары жалғасуда.

Бұған дейін алаяқтың құрығына түспеу үшін не істеу керек екендігін жазғанбыз.

